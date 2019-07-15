Киев, 15 июля. Украине необходимо закончить гражданскую войну, без решения этой задачи нельзя говорить о членстве Киева в НАТО и Европейском союзе. С таким призывом выступил бывший командир батальона «Айдар», депутат Верховной рады Сергей Мельничук.

По его мнению, решение гражданского конфликта в Донбассе должно стать главной задачей Киева. Пока Украина не восстановит свои границы, указал парламентарий, нет смысла проводить перепись населения и строить курс на Североатлантический Альянс и Европу.

«Не будет изменения конституции, потому что это будет противоречить самой конституции, и можно будет потом оспорить это в конституционном суде. У нас главная проблема – закончить войну, вот и все», – заявил Мельничук в эфире телеканала NewsOnе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

После 2014 года украинские власти заявили о стремлении взять курс на евроинтеграцию. Верховная рада на пути в Европу и НАТО приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Кроме того, Украина по-прежнему пытается вернуть Крым в состав страны. Несмотря на то, что жители полуострова пять лет назад высказались в ходе народного референдума за воссоединение с Россией. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, многие государства признали, что полуостров претерпел положительные изменения в составе РФ. Однако Киев по-прежнему называет Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что экономическая блокада с Крыма и Донбасса должна быть снята вскоре после выборов в Верховную раду. Одновременно, указал он, должны прекратиться боевые действия на юго-востоке страны. В противном случае события на Украине могут пойти по неконтролируемому властью сценарию, считает эксперт.