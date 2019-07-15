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Депутат Рады призвал закончить гражданскую войну на Украине

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Депутат Рады призвал закончить гражданскую войну на Украине

Киев, 15 июля. Украине необходимо закончить гражданскую войну, без решения этой задачи нельзя говорить о членстве Киева в НАТО и Европейском союзе. С таким призывом выступил бывший командир батальона «Айдар», депутат Верховной рады Сергей Мельничук.

По его мнению, решение гражданского конфликта в Донбассе должно стать главной задачей Киева. Пока Украина не восстановит свои границы, указал парламентарий, нет смысла проводить перепись населения и строить курс на Североатлантический Альянс и Европу.

«Не будет изменения конституции, потому что это будет противоречить самой конституции, и можно будет потом оспорить это в конституционном суде. У нас главная проблема – закончить войну, вот и все», – заявил Мельничук в эфире телеканала NewsOnе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Депутат Рады призвал закончить гражданскую войну на Украине

После 2014 года украинские власти заявили о стремлении взять курс на евроинтеграцию. Верховная рада на пути в Европу и НАТО приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Кроме того, Украина по-прежнему пытается вернуть Крым в состав страны. Несмотря на то, что жители полуострова пять лет назад высказались в ходе народного референдума за воссоединение с Россией. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, многие государства признали, что полуостров претерпел положительные изменения в составе РФ. Однако Киев по-прежнему называет Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что экономическая блокада с Крыма и Донбасса должна быть снята вскоре после выборов в Верховную раду. Одновременно, указал он, должны прекратиться боевые действия на юго-востоке страны. В противном случае события на Украине могут пойти по неконтролируемому властью сценарию, считает эксперт.

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Источник: ПолитНавигатор
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