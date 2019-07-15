Оппозиция не пойдет на диалог и использует Горбунова для новых протестов

Сегодня в Москве проходит встреча оппозиционных кандидатов в МГД с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Как отметил глава ведомства, он готов принять каждого кандидата, не согласного с результатами проверки подписных листов. На предложение о встрече откликнулись многие, в том числе представители оппозиции — Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие.

Впрочем, это отнюдь не означает, что желаемый компромисс будет достигнут — напротив, есть все основания предполагать, что встреча будет использована либералами для новых провокаций.

Оппозиционеры требовали встречу с Горбуновым еще вчера вечером, во время несогласованного митинга в Москве. Придя к зданию избиркома, протестующие принялись скандировать оскорбительные речовки в адрес главы ведомства, призывая его выйти из здания. Странный ход, учитывая, что в воскресный день у главы Мосгоризбиркома выходной. Тем не менее запал протестующих умело подогревался. К примеру, в толпе был запущен слух, что Горбунов находится внутри здания, а после — что он якобы скрылся через черный ход.

Нетрудно предположить, кому это было выгодно. Недовольство толпы было на руку организаторам, которые активно провоцировали протестные настроения и побуждали собравшихся к действиям. Совершенно очевидно: им не нужен был сам Горбунов, им нужна была лишь провокация.

Позже одна из кандидатов, Любовь Соболь, поделилась с протестующими планами заночевать у дверей Мосгоризбиркома.

«Я останусь здесь, пока Горбунов не встретится с нами — независимыми кандидатами. Я призываю здесь остаться всех людей, которые могут поддержать нас сейчас», — заявила она.

Попытка разбить в центре Москвы палаточный лагерь была пресечена правоохранительными органами — ближе к ночи митингующих разогнала полиция и сотрудники Росгвардии. Действительно — сложно представить обстоятельства, при которых в городе было бы оправдано возведение этого нелепого шапито.

Удивило поведение митингующих и самого главу Мосгоризбиркома. Горбунов назвал воскресный бунт несистемщиков «не демократией, а анархией», и предложил организаторам прийти к нему лично, чтобы обсудить все вопросы цивилизованно. Однако либералы преподносят это не как знак доброй воли и стремление к диалогу со стороны власти, а как свою несомненную победу.

Итог этой встречи нетрудно предугадать — конфликтная и не настроенная на мирное решение вопросов оппозиция будет стараться провоцировать скандалы и создавать как можно больше информационного шума. Оппозиция не намерена идти на компромисс и будет использовать встречу с Горбуновым для нагнетания обстановки и активизации протестных настроений.

Чем больше о них говорят как о борцах с российским «режимом», тем щедрее спонсорская помощь Запада. Что же касается борьбы за места в Мосгоризбиркоме, то они не цель, а лишь средство борьбы за главный куш — финансирование из-за рубежа.