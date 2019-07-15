В России может появиться черный список приемных родителей

Москва, 15 июля. Федеральный реестр недобросовестных опекунов может появиться в России. В черный список включат родителей, которым запрещено повторно брать детей из детского дома.

Как отмечает «Парламентская газета», на данный момент выписка о лишении или восстановлении родительских прав и отмене усыновления направляется только в ЗАГС. Между ответственными органами нет общего механизма обмена сведениями о недобросовестных опекунах.

Согласно инициативе, суд должен будет направлять документы в органы опеки и попечительства, а затем информацию будут вносить в банк данных о детях, оставшихся без родителей, сообщает Deita.ru. Такая система не позволит недобросовестному опекуну усыновить ребенка из детского дома в другом регионе, пишет НСН.

«Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону», — сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее стало известно, что специальная комиссия при уполномоченном при президенте по правам ребенка подготовит пакет поправок в законодательство, согласно которым будет усовершенствована поддержка выпускников детских домов. Также уполномоченный при президенте по правам ребенка предложила «предоставлять преимущественное право сиротам при поступлении в кадетские и суворовские училища».