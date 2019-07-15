Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без военного парада

Киев, 15 июля. Украина отметит 28-ю годовщину независимости возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без военного парада. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о праздновании Дня независимости.

В документе перечислены праздничные мероприятия, которые президент поручил подготовить правительству Украины. Кабинету министров Украины предстоит подготовить проведение торжественные мероприятия с участием представителей органов государственной власти. В рамках праздничных мероприятий предполагается возложение цветов к памятникам, проведение тематических конференций и образовательных и воспитательные форумов. При этом военный парад, который ежегодно проходил в центре Киева в День независимости, в документе не значится.

Кроме того, указ Зеленского предполагает проведение за рубежом праздничных мероприятия по случаю Дня независимости Украины. Организация праздничных мероприятий за рубежом поручена министерству иностранных дел Украины.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году в Киеве не будет военного парада по случаю Дня независимости. Зеленский назвал парад бесполезным мероприятием, которое дорого обходится украинскому бюджету. Он также добавил, что денежные средства, которые планировалось потратить на проведение парада, будут выплачены украиснким военнослужащим.

Позднее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным, отметив, что военный парад является событием, которое позволяет украинскому народ отдать дань уважения своей армии.