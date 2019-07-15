Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

Киев, 15 июля. Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.

Заседание должно начаться в пятницу в 15.00, сообщило РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому суду с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Вышинский был задержан в середине мая прошлого года, напомнил «Ридус». До его задержания в редакции РИА Новости Украина прошли обыски.

Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке республик Донбасса. За это Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Руководитель портала РИА Новости Украина свою вину не признает.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что откажется от гражданства Украины.

Глава российского государства, комментируя ситуацию с Вышинским, назвал ее беспрецедентной. Он подчеркнул, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над руководителем портала РИА Новости Украина, отметило «Утро.ру».