Рынска свалилась с лестницы в загородной усадьбе, сломав руку

Москва, 15 июля. Журналистку Божену Рынску после смерти супруга Игоря Малашенко преследуют несчастья — недавно она сломала руку, свалившись со скользкой лестницы. О случившемся светская обозревательница рассказала в социальных сетях.

Инцидент, по ее словам, произошел в загородной усадьбе, куда Рынска вместе с любимым псом Люсиком отправилась на фотосъемку. Питомец и стал причиной ее перелома.

«Ныл, просился вниз, отказывался сам спускаться, а лестница была очень скользкая», — написала журналистка в Facebook.

Итогом падения с лестницы стал двойной оскольчатый перелом. В Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена с забинтованной и неработающей рукой.

«Вот, чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку», — констатировала она.

Рынка призналась, что такой серьезный перелом может негативно сказаться на ее здоровье. Вероятно, вскоре, по ее словам, придется делать операцию.

Журналистка также объявила о поиске помощницы на время реабилитации, которая будет помогать ей с домашними делами и гулять с собакой.

«Ищу женщину! Кто хочет бесплатно пожить три недельки в лучшем месте Юрмалы, начиная с 18 июля», — говорится в ее сообщении.

Напомним, Малашенко скончался 25 февраля в Испании. Ему было 64 года. Сообщалось, что токсикологическая экспертиза, проведенная по факту смерти медиаменеджера и одного из основателей телевизионного канала НТВ, ничего странного не выявила. Прощание с Малашенко прошло в российской столице 18 марта.

Смерть политолога стала тяжелым ударом для его супруги, которая сразу же попала в медицинское учреждение. В интервью телеведущей Ксении Собчак она рассказала, что поездка мужа в Испанию стала для нее неожиданностью. Последние шесть месяцев, по словам женщины, он делил имущество с экс-супругой и детьми. По ее мнению, именно изматывающий судебный процесс и стал причиной гибели Малашенко.

Впоследствии Рынска признавалась, что у нее сохранились замороженные эмбрионы, поэтому она рассчитывает родить детей от Малашенко.