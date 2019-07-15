РБК встало на путь идеологической цензуры и репрессий

Так называемые либеральные СМИ уже неоднократно демонстрировали нежелание мириться с альтернативным мнением. К «оппозиционным» СМИ присоединилось РКБ, чьи публикации порой носят откровенно антироссийский характер, и встало на путь идеологической цензуры и репрессий. Свобода слова и иная точка зрения им не интересны.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) запустило публичный проект: с официальных аккаунтов редакции стали публиковаться комментарии к новостям и мнениям в социальных сетях, различных блогах и на сайтах других медиа, включая официальную группу издания РБК во «ВКонтакте». У нашего официального аккаунта соответствующее название и узнаваемый логотип, он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

25 июня от имени нашего издания началось комментирование сообщества РБК во «ВКонтакте». Однако уже 15 июля официальный аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован, а часть уже опубликованных комментариев — удалена.

В чем причина? Неясно. Однако редакция ФАН считает, что всему виной идеологическая цензура, которую вводят против патриотических СМИ либеральные медиа. Стоит заметить, что Федеральное агентство новостей вело аргументированный диалог с читателями РБК, не допускало оскорблений и спама и не нарушало правила сообщества.

Редакция ФАН считает, что занимающиеся идеологической цензурой СМИ, в частности, РБК, нарушают законы РФ, которые касаются свободы распространения информации. Подобные действия можно квалифицировать как воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (УК РФ ст. 144). Более того, Конституция РФ запрещает все виды цензуры. В связи с этим Федеральное агентство новостей обратилось в надзорные органы с просьбой проверить законность и обоснованность действий «либеральных» СМИ.

Как отметил политолог Иван Аркатов, современные либералы действуют в своем излюбленном формате. Слова и дела их всегда расходятся с делом.

«Слова о свободе слова, правах и прочем всегда важны, когда дело, так или иначе, касается «ущемлений» в их отношении или когда кто-то «должен» действовать так, как им видится. А когда кто-то другой начинает действовать в рамках закона и говорить правду, они включают самые жесткие репрессивные меры. Берут пример со своих западных друзей — США. Штаты обожают рассказывать о свободах и злодействах того или иного режима в отношении протестующих, а у себя дома действуют похлеще любого тирана. Яркий пример акции «Оккупай Уолл стрит» и тому подобное», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, то, как себя ведет РБК в отношении ФАН, — это проявление настоящей цензуры, против которой они якобы борются.

Напомним, что на путь идеологической цензуры и репрессий встали RTVI, The Bell, «Деловой Петербург», The Insider, «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», «Сноб», «Дождь», и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic, Znak, «НГС.НОВОСТИ Омск», «Полит.ru», «29.ru — новости Архангельска», «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», Colta.ru, Euronews, «Русский Репортер», BFM, «Грани.Ру», «ИноСМИ» и региональные порталы Shkulev Media, в которые входят такие ресурсы как «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми».