Глава Мосгоризбиркома не позволил Соболь и ее соратникам устроить новую провокацию

Москва, 15 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пресек попытку навальнистки Любови Соболь и других «независимых» кандидатов устроить очередную провокацию прямо в здании комиссии на Моховой улице.

Источник издания Nation News в Мосгоризбиркоме сообщил, что Соболь и другие недовольные отказом в регистрации самовыдвиженцы вели себя дико, едва не превратив встречу в балаган. Но Горбунов не стал это терпеть и принял решение выслушать каждого лично.

Очевидно подделки подписей избирателей и несанкционированного митинга соратнице Навального, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину и другим выдвиженцам, оказалось мало. И они посчитали возможным такое отвратительное поведение прямо в Мосгоризбиркоме.

К слову, на несогласованной акции Соболь не только подвергла людей опасности быть задержанными на этой сходке, но призывала провоцировать полицию. Правоохранители повели корректно. За нарушения общественного порядка были задержаны 25 человек. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, при проверке подписных листов Соболь и других самовыдвиженцев от 43 округа, всплыл факт масштабного вброса «мертвых душ». И это не просто метафора: она действительно присваивала себе данные умерших людей. Чтобы скрыть ложь, она меняла даты их рождения. Более того, правоохранители обнаружили съемную квартиру, где нанятые Соболь молодые люди в перерывах между питьем пива и просмотром телевизора рисовали для нее подписи. За такую работу им посулили заплатить по две тысячи рублей за смену.

Обман вкрылся: 14,67% подписей, «собранных» навальнисткой, признали недействительными (законом допускается только 10% брака. — Прим. ФАН)

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, комментируя произошедшее, высказал мнение, что у Соболь просто отсутствует интерес к диалогу.