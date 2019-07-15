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Госдума рассмотрит проект о снижении НДС для плодово-ягодных культур

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Госдума рассмотрит проект о снижении НДС для плодово-ягодных культур 18 июля

Москва, 15 июля. Госдума рассмотрит в первом чтении проект проект о снижении НДС для плодово-ягодных культур 18 июля. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агенства новостей. 

«Законопроект, который снижает (с 20%. — Прим. ФАН) до 10% НДС на плодово-ягодные культуры, внесли руководители всех политических фракций Госдумы, его принятия ждут российские садоводы и фермеры.

18 июля законопроект в приоритетном порядке будет рассмотрен в первом чтении», — заявил Володин по итогам Совета. 

При этом он напомнил, что поручение подготовить соответствующие поправки было дано российским лидером Владимиром Путиным, вопрос также обсуждался парламентариями с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Председатель Госдумы также обратил внимание на то, что принятие такого закона позволит обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. 

Госдума рассмотрит проект о снижении НДС для плодово-ягодных культур 18 июля

«Несмотря на значительный рост этой отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции сегодня превышает собственное производство более чем в 1,5 раза.

Задача законопроекта — создать дополнительные условия для импортозамещения», — указал Володин.

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