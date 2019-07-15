В Госдуме назвали Украину опасной для европейских стран в связи со вспышкой кори

Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 11 июля 2019 года) корью заболели 56 105 человек — 26 358 взрослых и 29 727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

На Украине совершается преступление перед народом, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

«Обязательства, которые Украина и все остальные страны взяли на себя по ликвидации кори, т. е. по организации прививок среди населения, не выполняются. Об этом я говорил два раза на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Соревнуются наши бывшие союзные республики, в частности Украина и Грузия, в подготовке принятия самых безумных резолюций по нарушению прав человека. А сами не обеспечивают соблюдение прав человека на здоровую среду обитания, право человека на здоровье», — заявил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Врач заявил, что до смены власти в феврале 2014 года Россия поставляла на Украину вакцину против кори.

«После преступного государственного переворота, который там был совершен, когда пришла «бандитская шайка», ничего не имеющая общего с украинским народом, во главе с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко, они прекратили закупку вакцины. Сегодня Украина представляет опасность для европейских стран», — заявил заслуженный врач.

Академик РАМН подчеркнул, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, корь считается одной из самых опасных и массовых инфекционных заболеваний.

«Сегодня она представляет угрозу и для нашей страны, где 3,5 млн украинских граждан, которые работают на территории России непривитыми. За счет прививок нашему населению идет купирование этих вспышек, но нужна дополнительная вакцинация», — сообщил доктор медицинских наук.

Геннадий Онищенко назвал ситуацию геноцидом украинского населения.

«Петр Порошенко поставил на должность министра здравоохранения некую домохозяйку из Коннектикута. Даже либеральная часть правительства возмущалась ее невежеству. А именно теми мерами по разрушению здравоохранения Украины, которые она проводила на протяжении предыдущего политического цикла. Это тоже усугубляло ситуацию. Сегодня на Украине идет геноцид, и корь — это одна из его составляющих. В центре Европы идет эпидемический подъем заболеваемости кори, той инфекции, которой быть не должно», — резюмировал академик.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.