Как американский политолог пытается оправдать присутствие США в Сирии

В американском журнале Foreign Policy появилась большая статья старшего научного сотрудника американского Института Ближнего Востока Чарльза Листера о положении дел в Сирии. Материал призван продемонстрировать, будто, несмотря на очевидные успехи сирийской армии и союзников на поле боя, ситуация до сих пор оставляет желать лучшего.

«Асад ничего не выиграл, — пишет автор, — Он просто выжил ценой сирийской крови и страха. Стабильность же до сих пор остается вне досягаемости».

Для чего политолог делает такой далеко идущий вывод? Давайте разбираться.

«Асад победил. Но это не точно»

«После военной интервенции России в сентябре 2015 года сирийская оппозиция не одержала ни одной крупной победы и потеряла подавляющее большинство своих территорий. «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) потерпело окончательное поражение в конце марта. Сегодня, когда затрагивают тему Сирии, чаще всего обсуждают возвращение беженцев, реконструкцию страны и возможное смягчение санкций (а то и вовсе возобновление отношений с сирийским режимом)», — говорится в публикации Foreign Policy.

Казалось бы, для Дамаска настал момент облегчения. Можно отпраздновать. Но в качестве аргумента к тому, что президенту САР Башару Асаду и его союзникам не следует радоваться раньше времени, Foreign Policy приводит довод о том, что само по себе наличие идлибской проблемы является неопровержимым доказательством того, что дела у них идут не очень.

«Последняя оставшаяся оппозиционная зона в Сирии — Идлиб, где примерно на четырех процентах от территории страны проживают три миллиона гражданских лиц. По нашим оценкам, там находятся приблизительно 60 000 вооруженных боевиков, которые полны решимости продолжить борьбу против режима и его сторонников. Хоть Асад и продолжает говорить о плане по освобождению каждого дюйма САР, одни только эти четыре процента выглядят, как вызов Дамаску, который ничего не может с этим поделать», — пишет Чарльз Листер.

Далее автор статьи уверяет, что «режим отступает», а «Турция поддерживает свою креатуру тяжелым вооружением». Из этого, однако, по его словам, вытекает серьезная угроза и для стран Запада.

«Хоть эти группировки (в Идлибе) и утверждают, что они сосредоточены на боевых действиях против Асада, из надежных источников нам известно, что они также настроены на борьбу с Западом. Сторонники «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) подчеркивали важность использования Идлиба в качестве плацдарма для внешних операций», — заметил востоковед.

ИГ продолжает действовать

«Несмотря на то, что «Исламское государство» действительно утратило все захваченные территории, в последние месяцы оно демонстрирует тревожно высокий показатель боевой активности в Сирии. Всего с марта в восточной части страны было осуществлено более чем 370 атак, и большая их часть связана с «Исламским государством» и его «спящими ячейками», — подчеркнул автор материала.

Он добавил, что деятельность Ирана и «Хезболлы», направленная на распространение шиизма, в консервативном суннитском регионе потенциально дает ИГ1 возможность проводить успешную вербовку местных жителей.

Далее Листер снова давит на то, что 38 пустых процентов стакана гораздо важнее, чем те 62 процента, на которые он полон.

«В то время как почти 62 процента Сирии находятся под контролем сирийского режима, 38 управляются группами, зависящими от внешних сил — США и Турции», — указал он.

Израиль как еще один фактор нестабильности

«Тем временем Израиль продолжает рассматривать присутствие Ирана близ своих границ в качестве угрозы. Как результат — атаки на сирийскую территорию», — продолжил востоковед.

В статье отмечается, что в таких условиях вероятность столкновения между Израилем и Ираном серьезно повышается.

Помимо всего прочего, автор напоминает о недавних событиях — захвате британцами танкера с якобы иранской нефтью, сбитом иранцами американском БПЛА, обстреле американской базы в Ираке и нападении «проиранских хуситов» на Саудовскую Аравию.

Все это — признаки небывалого обострения напряженности в отношениях между США и Ираном, которое, по мнению аналитика Foreign Policy, может сказаться и на Сирии.

Экономический фактор

Тут Листер рассуждает на тему разрушенной инфраструктуры, энергетического кризиса и международной изоляции Сирии, намекая, что все это якобы результат деструктивной политики Асада.

Естественно, о стертом американцами с лица земли городе Ракка автор не упоминает. Зато упоминает о том, что «значительная часть энергоресурсов Сирии и сельского хозяйства находятся под контролем «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США».

Далее затрагивается тема коррупции и «неумелого руководства государством». После чего автор делает «гениальный» вывод о том, что экономическая ситуация в Сирии скорее ухудшалась, чем улучшалась (как будто в других странах, где годами идет кровопролитная война, экономика крепнет).

«Что еще хуже для перспектив стабилизации обстановки в Сирии, так это масштаб нанесенного урона. По оценкам Всемирного банка за 2016 год, восстановление страны обошлось бы в 450 миллиардов долларов при условии, что конфликт завершится к 2017 году. Или в 780 миллиардов, если конфликт продолжится до 2021 года. Если Сирии будут помогать так же, как Афганистану, потребуется более 50 лет для восстановления страны. И это при условии отсутствия коррупции», — пишет востоковед.

Итоги по-политологически

Фактически господин Листер перечислил общеизвестные проблемы, терзающие Сирию не первый год. Справиться с кризисом в стране, где столько лет льется кровь, непросто — тут я с ним согласен. Тем более что остановить кровоточащую рану не позволяют такие могущественные государства, как США, Саудовская Аравия, страны ЕС, Израиль и Турция.

Автор пытается сунуть ложку дегтя в бочку меда. Но в реальности там изначально было достаточно дегтя. И сегодня идет процесс очищения бочки, чтобы затем наполнить ее медом.

В таком контексте картинка сразу выглядит по-другому, не правда ли?

Автор смакует тот факт, что деготь остался. И его еще долго не смогут соскрести со дна. Спрашивается, для чего он это делает? Злорадствует? Не совсем.

Ястребиная суть этой бесполезной простыни текста заключена в последнем предложении.

«Ясно одно: если Соединенные Штаты в конечном итоге уйдут из Сирии, оставив ее в состоянии нынешнего беспорядка, то вновь начнется хаос. И в следующий раз, возможно, никто ничего уже не сможет с этим поделать», — утверждается в статье Foreign Policy.

1 Организация запрещена на территории РФ.