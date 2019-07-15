Поклонская пригрозила судом за «бесстыжие» сообщения о ее разрыве с сектой царебожников

Москва, 15 июля. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская на своей странице «ВКонтакте» опровергла сообщения о том, что она перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником.

Поклонская потребовала от изданий, которые распространили сведения о ее разрыве с сектой царебожников, дать опровержение. Парламентарий также пригрозила журналистам судом, если ее требование не будет выполнено.

«Господа, уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд!» — написала член Государственной думы в социальной сети.

Ранее издание URA.RU со ссылкой на источник в окружении депутата сообщило, что Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников. По информации издания, отношения между Поклонской и организацией ухудшились после того, как чиновница вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева прошлым летом. Отмечается, что депутат связалась с царебожниками, когда состояла в отношениях с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, в основе которого лежит убеждение в особой священной роли Николая II, который был убит в июле 1918 года, и необходимости всенародного покаяние за его смерть.