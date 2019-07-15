Кедми объяснил, почему США выпали из реальности и живут в «призрачном мире»

Москва, 15 июля. Власти США далеки от понимания реальной ситуации на международной арене, в том числе в отношении России, заявил экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

Кедми отметил, что в Вашингтоне до сих пор считают США единственной страной, которая способна диктовать условия всему миру. В действительности же ситуация в корне изменилась.

Власти США до сих пор пытаются вести политические «игры в призрачном мире, которого давно нет». Примером меняющегося мироустройства является Россия, которая продолжает укреплять свои позиции. Эксперт назвал США «военной угрозой, с которой Россия уже справилась».

Кедми считает, что ярким примером непонимания США реальной обстановки в мире является ситуация с Турцией. Вашингтон был уверен, что способен оказать давление на Анкару и заставить отказаться от покупки российских ЗРК С-400. Однако Турция не пошла на поводу некогда влиятельного Вашингтона и заключила выгодную для себя сделку.

«Они (США — Прим. ред.) не понимают, что в мире есть еще несколько (влиятельных — Прим. ред.) стран: Россия, Китай, Индия», — сказал Кедми в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее в Турцию прибыл восьмой самолет с деталями и компонентами российских ЗРК С-400. Москва и Анкара в 2017 году заключили сделку на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Решение Анкары закупать российские С-400 вызвало недовольство США. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. В США заявили, что якобы российские ЗРК С-400 несовместимы со стандартами НАТО. В Вашингтоне добавили, что в случае реализации этой сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от российских С-400, несмотря на ультиматум Вашингтона. Турецкий лидер, комментируя требования США, назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.