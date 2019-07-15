Путин поддержал идею о внесении поправок в закон о развитии малого бизнеса

Москва, 15 июля. Президент России Владимир Путин поддержал идею о внесении поправок в закон о развитии малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ провел рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, в ходе которой обсуждались меры поддержки малого и семейного бизнеса. В ходе встречи Катырин рассказал президенту, что торгово-промышленные палаты (ТПП) не представлены в законе о развитии малого и среднего бизнеса, в результате чего малые предприятия не могут получать поддержку от ТПП.

«В Законе «О торгово‑промышленных палатах» Российской Федерации строчка с записью о том, что мы являемся инфраструктурой поддержки малого бизнеса, есть. В законе № 209 о развитии малого бизнеса такой строчки нет», — пояснил Катырин.

Кроме того, глава государства поддержал предложение Катырина узаконить семейное предпринимательство. Путин отметил, что необходимо дать законодательное определение понятию «семейный бизнес», что позволит людям полноценно осуществлять свою предпринимательскую и получать поддержку государства.

«Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку», — сказал Путин.

Напомним, в феврале 2019 года Владимир Путин поручил правительству России пересмотреть устаревшие нормативные акты в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы. В начале июня правительство РФ утвердило план масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности.