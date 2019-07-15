Карасин рассказал о переговорах по обмену арестованных украинских моряков

Москва, 15 июля. Москва и Киев ведут переговоры по вопросу обмена украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении государственной границы после ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», — сказал он в разговоре с журналистами.

Украинские моряки находились на борту кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», передает Infox.ru. 25 ноября 2018 года они вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, пишет RT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию, как выяснилось, сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряков, сообщил о том, что следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков подошло к концу. Всем 24 украинцам, по его словам, предъявлено обвинение в окончательной редакции о незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Юрист указал, что «дело насчитывает 20 томов, однако с учетом количества обвиняемых и их защитников на ознакомление уйдет минимум три месяца».

Следственное управление Федеральной службы безопасности обратилось в суд с прошением о продлении ареста морякам ВМСУ на 90 дней.