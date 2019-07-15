Экс-глава СНБО заявил, что Украина «не переживет» третий Майдан

Киев, 15 июля. Третий Майдан несет опасность для Украины, поскольку страна может его «не пережить». Такое заявление сделал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По словам экс-главы СНБО, Украина не обладает нужным «запасом прочности», чтобы пережить новые волнения. По этой причине Турчинов считает третий Майдан неприемлемым для страны.

«Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013–14 года», — сказал бывший секретарь СНБО в интервью LB.ua.

Турчинов надеется, что нынешнее правительство Украины как можно скорее перейдет от популизма к профессиональной оценке ситуации. Экс-глава СНБО хочет, чтобы страна вступила в «эволюционный период развития». По словам Турчинова, популизм действующей украинской власти заключается в обещаниях немедленно остановить гражданскую войну, «люстрировать полстраны» и достичь «экономического чуда», снизив при этом тарифы и повысив пенсии.

«Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование», — подчеркнул бывший секретарь СНБО.

Напомним, в 2014 году на главной площади Киева прошел так называемый Евромайдан, участники которого устроили государственный переворот на Украине и поспособствовали незаконному захвату власти в стране. Как рассказал политолог Александр Дудчак, организаторов Майдана поддерживали власти США, обеспечивая финансирование и политическую протекцию. По словам эксперта, последствиями Майдана стали гражданская война на Украине, выход Крыма из состава страны, а также развал экономики.

В январе 2019 года украинский политик и председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обещания, которые давали лидеры Майдана, были откровенной ложью. Он отметил, что за пять лет в стране повысились тарифы и сократились пенсии. При этом граждане так и не начали получать обещанных «европейских» зарплат.