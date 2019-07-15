Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

МИД Азербайджана вызвал посла Грузии из-за нападения на отряд пограничников

233
0 Оставить комментарий

МИД Азербайджана вызвал посла Грузии из-за нападения на отряд пограничников

Баку, 15 июля. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Грузии в связи с нападением группы грузинских граждан на азербайджанских пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По словам спикера МИД Лейлы Абдуллаевой, инцидент произошел 14 июля на погранзаставе «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шемкир». Дипломат уточнила, что группа из Грузии не только нарушила границу, но совершила нападения на пограничников, дежуривших вблизи комплекса «Кешикчидаг», оскорбив их нецензурными словами.

«Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД, у него были потребованы разъяснения в связи с ситуацией», — подчеркнула она в комментарии РИА Новости.

Спикер МИД добавила, что подобное поведение грузинских граждан идет вразрез с духом стратегического партнерства Азербайджана и Грузии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров