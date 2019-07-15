МИД Азербайджана вызвал посла Грузии из-за нападения на отряд пограничников

Баку, 15 июля. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Грузии в связи с нападением группы грузинских граждан на азербайджанских пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По словам спикера МИД Лейлы Абдуллаевой, инцидент произошел 14 июля на погранзаставе «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шемкир». Дипломат уточнила, что группа из Грузии не только нарушила границу, но совершила нападения на пограничников, дежуривших вблизи комплекса «Кешикчидаг», оскорбив их нецензурными словами.

«Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД, у него были потребованы разъяснения в связи с ситуацией», — подчеркнула она в комментарии РИА Новости.

Спикер МИД добавила, что подобное поведение грузинских граждан идет вразрез с духом стратегического партнерства Азербайджана и Грузии.