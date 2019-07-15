Донбасс сегодня: солдаты Киева восстают, армия ЛНР сообщила о ликвидации БПЛА

Донбасс, 15 июля. В ДНР ранен гражданский, обстрелы продолжаются. Армия ЛНР сбила два беспилотника за неделю, с материалами работают специалисты. Солдаты ВСУ массово жалуются президенту Украины Владимиру Зеленскому на своих командиров.

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Боевая обстановка

Военнослужащие боевых подразделений украинской армии продолжают обстрелы мирных городов и поселков Донецкой Народной Республики. По территории ДНР за прошедшие сутки выпущено около трех сотен снарядов и мин. Количество нарушений тишины составило 16. Об этом сообщает представительство дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

На Горловском и Мариупольском направлении украинские силовики пользовались минометами, на Донецком — минометами, гранатометами и вооружением боевых машин пехоты. Страдания мирным жителям причиняет не только тяжелое артиллерийское вооружение, но и обычное стрелковое оружие. 13 июля из стрелкового вооружения был тяжело ранен мужчина в Докучаевске.

В Горловке обстрелами повреждены центральные линии электропередач, в результате чего девять поселков было полностью обесточено. В шести случаях попаданий боеприпасов в дома и квартиры Докучаевска зафиксированы множественные повреждения частной собственности граждан.

Особый интерес у Вооруженных сил Украины вызывает Докучаевский нефтеперерабатывающий завод, где в воскресенье задокументированы повреждения оборудования, пожарных резервуаров и фасада здания.

На Луганском направлении затишье, обстрелы не зафиксированы.

Генпрокуратура ДНР расследует тяжелое ранение мужчины в Докучаевске

Как сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь главного надзорного ведомства ДНР Ольга Черногор, обстрел ВСУ застал пострадавшего на балконе собственной квартиры. Пуля из стрелкового оружия повредила ногу мужчины и вызвала обильную кровопотерю. От смерти раненого спасли медики, вовремя доставившие его в республиканский травматологический центр.

Пресс-секретарь добавила, что уголовное дело в отношении комбрига 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Паласа Н. Д., отдавшего приказ на обстрел Докучаевска, возбуждено по статье 229 УК ДНР («Совершение террористического акта»).

Штаб ООС открыл горячую линию для жалобщиков в рядах ВСУ

Обиженные отсутствием надбавок за тяжелые условия службы и процветанием неуставных отношений военнослужащие ВСУ атакуют жалобами администрацию нового президента Украины Владимира Зеленского. В связи с этим штаб Операции объединенных сил открыл специализированную горячую линию, которая будет аккумулировать жалобы военнослужащих.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, информирует официальный спикер Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Как сообщил офицер, военнослужащие 30-й бригады ВСУ жалуются на своих командиров за невыплаты положенных надбавок, а 36-я и 93-я бригады вскрывают в отношении своих комбригов многочисленные факты коррупции.

Как рассказал визави Безсонова из луганского армейского корпуса Иван Филипоненко, военнослужащие 30-й бригады ВСУ выясняют отношения с командирами не только жалобами, но и кулаками. Так, несколько дней назад бойцы, находясь под градусом, избили командира роты инженерного обеспечения за то, что тот лишил их положенных выплат за месяц. Ротного госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Разведывательный БПЛА сбили в ЛНР

Филипоненко также рассказал о ликвидации бойцами Народной милиции ЛНР беспилотника, который проводил разведку в районе села Обозное. Летательный аппарат принадлежал 25-й бригаде.

Накануне в ЛНР заявляли, что за прошедшую неделю силами противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотных летательных аппарата, также фиксирующих разведданные на территории расположения подразделений луганского корпуса. С фото- и видеоматериалами, имеющимися в распоряжении военных республики, работают специалисты.