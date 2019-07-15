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Матвиенко отметила важность проекта «Лидеры России» для молодежи

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Матвиенко отметила важность проекта «Лидеры России» для молодежи

Москва, 15 июля. Проект «Лидеры России» помогает реализовываться талантливой молодежи, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Территория смыслов».

Спикер Совфеда подчеркнула, что государство всячески поддерживает талантливую молодежь. Она рассказала, как конкурс управленцев помогает реализовываться молодежи в России, создавая специальные условия, помогающие ей раскрывать свои таланты. Существует множество региональных и федеральных конкурсов, грантов и образовательных программ, которые, по словам Матвиенко, нацелены на профессиональную подготовку молодых людей.

«Есть замечательный проект «Лидеры России», который охватил всю нашу страну и создаёт реальные лифты для талантливой молодежи», — заявила председатель Совфеда.

Также Матвиенко отметила, что организация подобных конкурсов рассчитана на то, чтобы подчеркнуть востребованность и необходимость молодых специалистов. По ее словам, именно молодежи предстоит построить будущее России.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На протяжении двух лет проект, организованный в рамках платформы «Россия — страна возможностей», способствует продвижению общественных инициатив и самореализации молодежи.

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