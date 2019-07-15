Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

Лондон, 15 июля. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке главной угрозой для человечества. Такое заявление он сделал перед началом визита в Брюссель, где состоится заседание глав МИД стран Евросоюза, сообщило Press Association.

Глава МИД Соединенного Королевство заявил о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его мнению, Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира.

«Если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить этого», — добавил Хант.

По его словам, Лондон вместе с Парижем и Берлином делает все возможно, чтобы сохранить ядерную программу и работает над тем, чтобы «принудить Иран вернуться к ее соблюдению».

В мае прошлого года Соединенные Штаты объявили о выходе из СВПД. Спустя ровно год аналогичное заявление сделал Тегеран, напомнило «Утро.ру». Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран предоставляет другим участникам сделки два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. После иранские власти сообщили, что с 7 июля приступают ко второму этапу сокращения своих обязательств по соглашению. На следующий день стало известно, что Иран начал обогащать уран сверх того уровня, который предусмотрен ядерной сделкой, отметил Infox.ru.