Стас Пьеха назвал причину испорченного выступления в телешоу «Три аккорда»

Москва, 15 июля. Известный исполнитель Стас Пьеха заявил, что его номер в последнем выпуске музыкального телешоу «Три аккорда» испортили неудачным монтажом. Причину неудачного выступления он назвал в социальной сети Instagram.

Певец выступил в рамках проекта на Первом канале с композицией «Думы окаянные». По его словам, специалисты по монтажу нарушили драматургию номера, которую Пьеха тщательно выстраивал вместе с режиссером.

«В эфире прозвучала концовка песни, затем ее середина, и снова идентичная концовка… Получилась ломаная музыка и драматургия», — написал артист.

Он подчеркнул, что никого не винит, поскольку «всякое может случиться, тем более на телевидении», однако признался, что расстроен произошедшим. Фанаты поддержали певца в комментариях, подчеркнув, что номер, несмотря на неудачный монтаж, вызвал у них мурашки.

«Три аккорда» — музыкальная телепередача, выходящая на Первом канале с 21 сентября 2014 года. Выпуски шоу посвящены городскому романсу, авторской песне, киношлягерам и некоторым другим жанрам. Ведет телепередачу российский актер театра и кино Максим Аверин. Победителем третьего сезона стала Анастасия Макеева.

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