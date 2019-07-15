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Парламентарий из Грузии рассказала об ожидаемых сроках снятия российских санкций

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Парламентарий из Грузии рассказала об ожидаемых сроках снятия российских санкций

Москва, 15 июля. Парламентарий от фракции «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания надеется на снятие российских санкций в течение нескольких месяцев. Такую позицию она озвучила по итогам встречи неформальной межпарламентской группы диалога Россия — Грузия, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Я не могу вам сказать точно, но я думаю, что мы совместными усилиями постараемся, чтобы через несколько месяцев все вернулось на круги своя», — заявила Маршания.

Она отметила, что у парламентариев есть понимание, что санкции — «это очень плохо и вредно для рядового гражданина и для нашего общества», а также рассказала, что попасть в Россию грузинским депутатам удалось через Армению. 

«Грузины, которые нас видят, желают нам удачи, рады, что мы сюда едем. Мне при встрече наши граждане всегда говорят, что надо чаще ездить в Москву, иначе ничего не получится», — добавила депутат. 

Грузинский парламентарий рассказала об ожидаемых сроках снятия российских санкций

Напомним, сегодня в Госдуме прошла встреча неформальной межпарламентской группы диалога Россия — Грузия.

В конце июня в Грузии начались массовые беспорядки, связанные с инцидентом, произошедшим во время Межпарламентской ассамблеи православия. Председательствовавший депутат Сергей Гаврилов по предложению организаторов занял кресло спикера местного парламента. 

Президент РФ Владимир Путин принял решение приостановить авиасообщение с Грузией.

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