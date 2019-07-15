Хартум, 15 июля. Корреспондент Федерального агентства новостей пострадал при разгоне демонстрации так называемой оппозиции в столице Судана.

Демонстранты вышли на улицу, выражая свое недовольство решением Переходного военного совета о казни пятерых преступников, виновных в убийстве подростка три года назад. Высшую меру наказания привели в исполнение сегодня.

По имеющейся информации, паренька убили около трех лет назад, следствие затянулось, и приговор убийцам вынесли накануне. Однако нашлись те, кто с приговором не согласился, решив требовать «справедливости» и «возмездия». Сегодня они начали жечь покрышки на главной улице Хартума, пытаться строить баррикады, а когда на место прибыли полицейские, демонстранты вступили с ними в конфликт. В результате правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.

При разгоне митингующих был задержан и корреспондент ФАН, который также пострадал от слезоточивого газа. Отметим, что суданские стражи порядка сразу проверили документы и аккредитацию журналиста, а после оказали ему первую помощь: дали воды, помогли промыть глаза и отпустили.