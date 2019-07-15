Поддержавший Соболь украинец без штанов шокировал россиян

Москва, 15 июля. Украинец, в прямом эфире заявивший, что он поддерживает соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь, пойманную на подделке подписей избирателей, оказался 38-летним уроженцем города Ровно Сумской области.

По данным Telegram-канала «Меркури», Максим М. был одним из тех, кто 14 июля пришел поддерживать оскандалившихся независимых кандидатов-«оппозиционеров», получивших отказ в регистрации за фальсификацию и вбросы ненастоящих подписей. В ответ на вопрос журналиста, не боится ли он ОМОНа, ведь акция несогласованная, мужчина заявил, что ему не привыкать, «ведь у них на Украине так часто бывает».

На резонный вопрос, чего именно он хочет добиться от присутствия на несогласованном митинге (ведь он даже не гражданин РФ), Максим сказал, что хочет, «чтобы в России было, как на Украине», и допуск таких кандидатов, как Соболь и ее соратники, должен привести страну к такому «светлому» будущему.

Такая позиция может показаться странной. Ведь человек фактически говорит о том, что у власти должны быть «политики», которые не только занимаются обманом своих избирателей, но считают нормальным подвергать их опасности, устраивая несанкционированные сборища. Возникают сомнения в адекватности этого говорящего.

Собственно, сомнения эти развеялись после обнаружения профиля украинца в соцсетях. Сторонник независимой кандидатки Соболь на поверку оказался еще и любителем обнаженки, но не простой, а с веслами. Так, на одном из фото мужчина, не стесняясь своих форм, позирует с таким кокетливым взглядом, словно представляя себя девушкой с веслом. Фото разлетелось по соцсетям и Telegram-каналам, немало шокировав россиян.