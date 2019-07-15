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Поддержавший Соболь украинец без штанов шокировал россиян

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Поддержавший Соболь украинец оказался любителем обнаженки с веслом

Москва, 15 июля. Украинец, в прямом эфире заявивший, что он поддерживает соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь, пойманную на подделке подписей избирателей, оказался 38-летним уроженцем города Ровно Сумской области.

По данным Telegram-канала «Меркури», Максим М. был одним из тех, кто 14 июля пришел поддерживать оскандалившихся независимых кандидатов-«оппозиционеров», получивших отказ в регистрации за фальсификацию и вбросы ненастоящих подписей. В ответ на вопрос журналиста, не боится ли он ОМОНа, ведь акция несогласованная, мужчина заявил, что ему не привыкать, «ведь у них на Украине так часто бывает».

Поддержавший Соболь украинец без штанов шокировал россиян

На резонный вопрос, чего именно он хочет добиться от присутствия на несогласованном митинге (ведь он даже не гражданин РФ), Максим сказал, что хочет, «чтобы в России было, как на Украине», и допуск таких кандидатов, как Соболь и ее соратники, должен привести страну к такому «светлому» будущему.

Такая позиция может показаться странной. Ведь человек фактически говорит о том, что у власти должны быть «политики», которые не только занимаются обманом своих избирателей, но считают нормальным подвергать их опасности, устраивая несанкционированные сборища. Возникают сомнения в адекватности этого говорящего.

Собственно, сомнения эти развеялись после обнаружения профиля украинца в соцсетях. Сторонник независимой кандидатки Соболь на поверку оказался еще и любителем обнаженки, но не простой, а с веслами. Так, на одном из фото мужчина, не стесняясь своих форм, позирует с таким кокетливым взглядом, словно представляя себя девушкой с веслом. Фото разлетелось по соцсетям и Telegram-каналам, немало шокировав россиян.

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