Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ из-за идеи провести телемост с Россией

Киев, 15 июля. Служба безопасности Украины допросила генерального продюсера украинского телеканала NewsOne Василия Голованова в рамках уголовного дела по статье о покушении на совершение госизмены за организацию телемоста с российским каналом «Россия-1». Об этом рассказал сам Голованов в эфире NewsOne.

Продюсер телеканала уточнил, что получил две повестки: одну от Генпрокуратуры, а вторую от СБУ.

«Сегодня я был на допросе именно в СБУ», — подчеркнул он.

Голованов сообщил, что дал подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать о деталях допроса. В то же время он считает, что это будет не последний визит в СБУ.

По мнению журналиста, вся ситуация, которая разгорелась вокруг несостоявшегося телемоста между телеканалами «Россия-1» и NewsOne, используется политическими силами и партиями, чтобы «выиграть несколько баллов» перед выборами.

Напомним, в начале июля стало известно, что телеканалы «Россия-1» и NewsOne намерены провести 12 июля телемост. Однако 8 июля руководство украинского телеканала сообщило об отмене эфира из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Позже Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку NewsOne, отметила «Газета.ру».