Международные наблюдатели за выборами в Раду прибыли на Украину

Киев, 15 июля. Свыше 200 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций прибыли на внеочередные выборы депутатов Рады. Об этом рассказал глава отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«По состоянию на сегодня на Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы. За прошедшие сутки были пропущены шесть человек», — уточнил он.

В понедельник в пресс-службе украинского ЦИК рассказали, что комиссия зарегистрировала в общей сложности 1719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, пишет RT. При этом Центризбирком страны отказал в регистрации 17 наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые являются гражданами РФ.

Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением Киева. Действия Украины, указала она, противоречат принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.

Напомним, на весенних выборах президента Украины победу одержал Владимир Зеленский. В ходе церемонии инаугурации 20 мая он заявил о роспуске Верховной рады, а затемподписал указ о проведении досрочных выборов, которые назначены на 21 июля.

Выборы в украинский парламент пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина — в мажоритарных округах.

Полиция Украины возбудила уже более 100 уголовных дел по факту нарушений при избирательной кампании в Верховную раду. Больше всего из них зарегистрированы в столице, Запорожской и Харьковской областях. Чаще всего украинцы жалуются на незаконную агитацию и подкуп избирателей.