Кличко признался, что одобряет легализацию проституции и марихуаны

Киев, 15 июля. Украине пойдет на пользу легализация проституции и марихуаны, которые должны контролироваться властями. Об этом в интервью киевскому изданию «Новое время» рассказал экс-чемпион мира по боксу, киевский мэр Виталий Кличко.

Градоначальник Киева признался, что положительно относится к легализации проституции и марихуаны.

«Я не вижу в этом ничего плохого. В случае легализации оба эти процесса будут хорошо контролированы государством, станут более безопасными для их участников и выйдут из тени. Ведь, давайте говорить откровенно, они все равно существуют», — объяснил Кличко.

В качестве примера экс-боксер привел Германию, где, по его словам, проституция имеет официальный статус, «даже есть профсоюзы, и государство контролирует эти процессы», передает «ПолитНавигатор».

В апреле текущего года тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране. Он назвал «нормальным» легализацию медицинской марихуаны.

Помимо этого, он ответил на вопрос по поводу легализации проституции в стране. По его мнению, на Украине нужно дать возможность «продавать любовь за деньги» на территории какого-то одного города. В качестве примера он привел Лас-Вегас, который расположен в американском штате Невада.

В феврале 2019 года в министерстве здравоохранения Украины выступили с инициативой использовать марихуану в медицинских целях. По мнению представителей ведомства, лекарственный каннабис помогает облегчить страдания пациентов.