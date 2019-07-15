Дети Киркорова рассказали о прибавлении в семействе

Москва, 15 июля. В семье короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова появилось прибавление: дети певца завели кроликов. Об этом сын и дочь артиста рассказали на своих страницах в Instagram.

В аккаунте Мартина Киркорова было опубликовано видео, на котором они с сестрой выбирают пушистых питомцев в зоомагазине, сообщает Газета.ru. Ролик, размещенный на странице Аллы-Виктории Киркоровой демонстрирует, как она и ее брат заботятся о маленьких зверьках.

«В нашей семье прибавление! + 3 зайки! Давайте придумаем имена вместе!» — обратились семилетние дети певца к подписчикам.

Фолловеры Мартина и Аллы-Виктории поздравили семью с появлением пушистых зверьков тут же начали предлагать варианты кличек для новых питомцев Киркоровых.

«Лелик, Болик и Степашка», — написала arinarodionovnarus.

«Бубль, Дубль, Рубль», — предложила eleniko209.

«Филичка, Маечка и Ягодка», — пишет 777natalie2502.

«Назовите Алла, Фил и Макс», — иронизирует kateikaklepneva, намекая на самого Киркорова, его бывшую супругу Аллу Пугачеву и ее нынешнего мужа Максима Галкина.

Примечательно, что в качестве музыкального сопровождения к обоим видео был использован хит «Зайка моя», который Киркоров исполнил в дуэте с Аллой Пугачевой. В Instagram сына и дочери певца звучит версия с детским вокалом.

Отметим, что Филипп Киркоров всегда старается порадовать своих детей. Он регулярно организовывает для сына и дочери шикарные праздники. Мартин и Алла-Виктория даже вдохновили Филиппа Киркорова на создание собственного агентства, занимающегося проведением незабываемых торжеств для детей. Ранее артист рассказал, как работает этот бизнес, и отметил, что услуги его агентства может позволить себе далеко не каждый.