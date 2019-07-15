Москва, 15 июля. Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в законодательстве многих стран мира вместо слов «мама» и «папа» фигурируют понятия «родитель номер один» и «родитель номер два».

«Можно ли представить, что вместо первого слова «мама», младенец произнесет – «родитель номер один»?» — сказала Матвиенко.

Выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», она подчеркнула, что такие основы счастья как семья, дети и родители «не должны размываться». Как пишет РИА Новости, Матвиенко рассказала, к чему приведет усыновление детей однополыми семьями.

Ранее президент РФ Владимир Путин развеял миф о том, что в России плохо относятся к лицам нетрадиционной ориентации.

«Потом традиционные ценности. Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — отметил Путин.

При этом президент уточнил, что избыточным в данном случае считает, к примеру, придуманные пять — шесть других полов.

«Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — резюмировал по данной теме глава государства.

Глава государства заявил, что британский музыкант Элтон Джон заблуждается, говоря о том, что в России плохо относятся к секс-меньшинствам. Путин подчеркнул, что в своем интервью британской газете Financial Times он «ничего не передернул».

Президент РФ также напомнил, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который критикуется некоторыми странами. Российский лидер объяснил, что ребенку необходимо стать взрослым, «потом решить, кто он такой».

Ранее британский музыкант Элтон Джон выразил сожаление из-за того, что российский лидер говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России, в то же время рассказывающая о жизни и творчестве 72-летнего исполнителя картина «Рокетмен» подверлась цензуре из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее Путин в беседе с журналистами британской газете Financial Times заявил, что в России не имеют ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Глава государства пожелал представителям ЛГБТ-сообщества здоровья и посоветовал жить так, как они хотят.

Ранее журналист поинтересовался у российского лидера, должна ли религия играть важную роль в национальной культуре. Владимир Путин в ответ заметил, что религию нельзя выталкивать из культурного пространства. При этом, подчеркнул глава государства, нельзя допускать злоупотреблений.

По его мнению, либеральные круги, в свою очередь, пытаются использовать некоторые проблемы католической церкви как инструмент для ее уничтожения. Российский лидер отметил, что считает такую ситуацию неправильной и опасной.