Грузинские парламентарии высоко оценили отказ Путина от санкций

Москва, 15 июля. Представители фракции «Альянс патриотов Грузии» высоко оценили отказ президента РФ Владимира Путина от санкций. Об этом в ходе неформальной межпарламентской группы диалога Россия — Грузия сообщил глава фракции Георгий Ломия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«К нашему глубокому сожалению, деструктивные силы Грузии еще раз попытались сделать все, чтобы свести на нет все усилия, которые мы предпринимали в последние три года и сделать все, чтобы опять испортить отношения Грузии и России», — заявил Ломия.

По его словам, провокации против российского депутата Сергея Гаврилова и «хамская» выходка журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии — это все звенья одной цепи.

«Мы высоко ценим позицию России, которая не стала поддаваться на эти провокации. Достойно уважения взвешенное ответственное решение президента России. Я бы сказал, решение большого политика», — отметил он.

Ломия отметил, что граждане Грузии с уважением отнеслись к этому решению.

«Хотел бы подчеркнуть, что наша партия и грузинский народ не принимают изощренных методов, грязных, оскорбляющих человеческое достоинство методов», — подытожил он.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит встреча неформальной межпарламентской группы диалога Россия — Грузия.

В конце июня в Грузии начались массовые беспорядки, связанные с инцидентом, произошедшим во время Межпарламентской ассамблеи православия. Председательствовавший депутат Сергей Гаврилов по предложению организаторов занял кресло спикера местного парламента.

Президент РФ Владимир Путин принял решение приостановить авиасообщение с Грузией. Впоследствии журналист телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно высказался в отношении российского лидера, а Госдума предложила ввести экономические санкции в отношении Тбилиси. Однако Путин такую инициативу не поддержал из уважения к грузинскому народу.