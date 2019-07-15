Эксперт рассказал, почему доставка С-400 в Турцию происходит максимально быстрыми темпами

Турция, закупая российские системы ПВО С-400, способна на самостоятельные шаги; Соединенные Штаты с этим ничего не могут сделать. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Поставки С-400

В понедельник, 15 июля, на территорию Турции прибыл девятый самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился девятый самолет на авиабазе «Мюртед», — говорится в тексте сообщения Минобороны.

Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.

Долгожданные поставки современных российских систем противовоздушной обороны, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались 12 июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35. Однако турецкие власти отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.

Самостоятельные шаги

Как отметил Сергей Простаков, поставки систем С-400 из России идут быстрыми темпами, причем с использованием дорогостоящей доставки с помощью тяжелой транспортной авиации. При этом тот политический фон, на котором проходит финальный этап важной сделки Анкары и Москвы, является достаточно сложным, поэтому такая скорость оправдана.

«Несмотря на то, что ранее российские зенитные системы поставлялись, например, в Грецию, также являющуюся страной НАТО, реакция США и возможные последствия для Турции выглядят непредсказуемыми. Вряд ли Реджеп Эрдоган и его окружение намерены полностью рвать все отношения в рамках Североатлантического альянса и союзных отношений с США. Но успешным завершением сделки Турция показывает, что она способна на самостоятельные шаги, помешать которым всерьез Вашингтон не может», — пояснил Сергей Простаков.

Как отметил Сергей Простаков, явное укрепление военно-технического сотрудничества Турции с Россией выглядит важным не только в отдаленной перспективе, но и в настоящем времени. Сирийская проблема по-прежнему остается до конца не решенной, и роль Анкары в прекращении конфликта должна быть одной из главных. Турция контролирует часть сирийской территории, создала «буферную зону» против курдов, но не может полностью зачистить Идлиб от террористов, поэтому предстоят новые переговоры по сложившейся ситуации.

«В таких условиях вполне возможны были провокации против грузов с военной техникой с целью помешать укреплению отношений России и Турции. Поэтому доставка проходит максимально быстрыми темпами. Россия с ее помощью демонстрирует свои уникальные возможности в транспортировании экстремально тяжелой для транспортной авиации других стран техники и быстром развертывании своих систем вооружений», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить это в России, считает депутат Андрей Красов.