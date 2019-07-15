Москва, 15 июля. Политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин призвал Госдуму жестко отреагировать на фальсификации оппозиционных кандидатов в Московскую государственную думу и запретить уличенным в подделке подписей провокаторам повторно выдвигать свои кандидатуры.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 12 кандидатам, среди которых оказались юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и Илья Яшин. Соратница Алексея Навального Соболь предоставила в комиссию подписные листы, 14,67% из которых оказались поддельными.

В воскресенье кандидаты от оппозиции, уличенные в фальсификации, вышли на незаконную акцию в Москве. Полиция предупредила зачинщиков о незаконности акции, однако провокаторы проигнорировали предупреждение. В итоге, сотрудники полиции были вынуждены защищать горожан от нарушителей порядка. При этом уличенные в фальсификации кандидаты всячески провоцировали сотрудников правоохранительных органов, пытаясь выставить себя жертвой. На опубликованных кадрах видно, как истеричная Соболь нападает на проходящего мимо нее сотрудника полиции и цепляется ему за шею.

Самонкин, комментируя незаконную акцию оппозиционных кандидатов, предложил применять в отношении нарушителей порядка не только административную ответственность, но и уголовную.

«Я надеюсь, что на законодательном уровне в Госдуме обратят внимание на эту проблему и ужесточат нормы в отношении данных провокаторов не только в плане административной ответственности, но и в качестве возбуждения уголовных дел и запрета права заниматься данной деятельность на протяжении большого количества времени», — заявил политолог в комментарии «НьюИнформу».

Кроме того, политолог считает, что провокаторов, пренебрегающих безопасностью избирателей и требованиями закона, необходимо лишить права участвовать в выборах.

«Самое главное это недопуск данных лиц больше к участию в выборах в связи с дискредитацией нашей политико-правовой системы в целом. Такие бы меры стимулировали данных лиц соображать головой, прежде чем заявлять такого рода действия или организовывать подобного рода протесты», — добавил Самонкин.

Стоит отметить, что заключение Мосгоризбиркома о 14,67% подделанных в пользу Соболь подписей не стало новостью. В ходе избирательной кампании юриста ФБК неоднократно уличали в фальсификации. Федеральное агентство новостей ранее сообщало о фабрике по производству поддельных подписей в одной из съемных квартир на Шелепихинской набережной в Москве. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по жалобе от законного представителя собственника, сдаваемого в аренду жилья. Один из «рисовальщиков» рассказал ФАН о работе офиса по подделке подписей в пользу Соболь.

Кроме того, общественник Илья Ремесло сообщил, что Мосгоризбирком обнаружил несоответствия в подписных листах оппозиционных кандидатов, в том числе Соболь. Расследование показало, что часть подписантов в пользу Соболь мертвы. При этом юрист ФБК не стала единственной, кто использовал «мертвые души» для того, чтобы получить депутатское кресло. В подделке подписных листов уличили также Яшина и ряд других оппозиционных кандидатов.