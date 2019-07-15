Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция показала кадры задержания криминальных авторитетов в Люберцах

55
0 Оставить комментарий

Полиция показала кадры задержания криминальных авторитетов в Люберцах

Москва, 15 июля. Министерство внутренних дел РФ опубликовало видеозапись задержания криминальных авторитетов в подмосковном городе Люберцы.

На кадрах оперативного видео запечатлено помещение ресторана, на полу которого  лежат несколько десятков мужчин. По данным правоохранителей, в ходе спецоперации были задержаны 32 криминальных авторитета. Задержанные собрались в одном из ресторанов в подмосковных Люберцах, чтобы обсудить вопросы, связанные с криминальной деятельностью.

В МВД отметили, что все задержанные были доставлены в отделение полиции для установления личности, снятия отпечатков пальцев и проверки на причастность к преступлениям. Кроме того, на них будут заведены административные протоколы о мелком хулиганстве. Одним из задержанных оказался Иракли Усоян, который является внуком главаря преступной группировки Деда Хасана, убитого снайпером в 2013 году.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров