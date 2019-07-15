Кремль подтвердил запланированную встречу Путина и Лукашенко на Валааме

Москва, 15 июля. Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу на Валааме. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В понедельник ранее пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что Лукашенко прибудет в Россию с рабочим визитом в предстоящую среду. Отмечалось, что на следующий день, 18 июля, лидеры двух держав примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России, которое пройдет в Северной столице.

Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров президентов. Путин и Лукашенко обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Минском, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии проведут тайные переговоры на Валааме. Лукашенко опроверг эту информацию и подчеркнул, что не собирается обсуждать с главой российского государства какие-либо вопросы в секретной обстановке. Он указал на то, что посетит Валаам, потому что на этом острове расположена православная святыня. Помимо этого, Лукашенко поблагодарил российского коллегу за приглашение и готовность лично показать ставропигиальный мужской монастырь.