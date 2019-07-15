Назван топ-10 самых популярных авто с пробегом до 100 тыс. км

Москва, 15 июля. Эксперты портала «За рулем» проанализировали вторичный рынок в России и назвали топ-10 самых выгодных для покупки автомобилей с пробегом до 100 тысяч километров.

Специалисты отметили, что для многих автовладельцев отметка в 100 тысяч километров на одометре — та черта, после которой машину предпочитают продавать. Однако, по их заверениям, такой пробег вовсе не значит, что автомобиль более ни на что не годится.

Эксперты посоветовали обратить внимание на отечественные Lada Granta и ВАЗ-2107, они оказались одними из самых популярных авто с пробегом на вторичном рынке, где размещено 7,7 тысячи и 6,2 тысячи объявлений об их продаже соответственно.

Следом по списку идут Hyundai Solaris и KIA Rio с результатами 5,6 тысячи и 5,1 тысячи объявлений соответственно.

Пятое место с рейтинге занимает Chevrolet Niva – эти внедорожники продают в настоящее время около 4 тысяч владельцев.

Завершили топ-10 самых востребованных авто с пробегом Ford Focus (3,8 тысячи машин), Volkswagen Polo (3 тысячи единиц), Toyota Camry (2,4 тысячи авто), Renault Duster (2,4 тысячи единиц), УАЗ «Патриот» (2,3 тысячи машин) и Nissan Qashqai (1,8 тысячи единиц).

Ранее автоэксперты портала назвали лучшие недорогие кроссоверы по цене от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Лидером составленного специалистами рейтинга стал популярный Hyundai Creta. За первые шесть месяцев текущего года продано 34,6 тысячи экземпляров авто. Модель выгодно отличается небольшой стоимостью, привлекательным дизайном и широким списком дополнительного оборудования.