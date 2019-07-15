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Москалькова заявила о 50 удерживаемых на Украине россиянах

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Москалькова заявила о 50 удерживаемых на Украине россиянах

Киев, 15 июля. Пятьдесят россиян удерживаются на Украине, в том числе в местах лишения свободы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на брифинге по итогам встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

На встрече в Киеве стороны провели предварительную работу по спискам задержанных россиян и украинцев.

«В этом списке 50 граждан России, из них 27 человек находятся в местах лишения свободы, в том числе 13 человек отбывают наказание», — сказала Москалькова на брифинге.

По ее словам, в отношении пяти россиян нет решения апелляционных судов, в отношении восьми — не приняты решения судами первой инстанции, в отношении одного человека решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.

Российский омбудсмен уточнила, что 23 человека из списка находятся на свободе, но в отношении них принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Россия и Украина продолжают сотрудничать по спискам удерживаемых лиц, добавила Москалькова.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на встрече с Москальковой обсуждался ряд тем, в том числе вопрос о предоставлении независимым врачам возможности обследовать задержанных в России украинцев. Отмечается, что стороны договорились продолжить работу в Москве во вторник.

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