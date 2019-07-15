В Раде рассказали, что ждет Зеленского в случае сохранения блокады Крыма и Донбасса

Экономическая блокада с Крыма и Донбасса будет снята вскоре после выборов в Верховную раду. Одновременно должны прекратиться боевые действия на востоке страны. В противном случае события на Украине могут пойти по неконтролируемому властью сценарию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Таким образом украинский парламентарий прокомментировал слова киевского политолога Руслана Бортника о том, что вероятность снятия блокады с Крыма Донбасса после того, как президент Украины Владимир Зеленский сконцентрирует в своих руках рычаги власти, составляет 30%.

«Я думаю, что снятие блокады произойдет вскоре после выборов в Верховную раду. Пока Зеленский ведет себя очень осторожно, если не сказать больше. Он боится националистов», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, вся надежда на то, что, когда у Зеленского будет поддержка в лице Рады, он сможет совершать более решительные действия.

«Я сам лично голосовал за Зеленского, если точнее — против [экс-президента Украины Петра] Порошенко. Многое зависит от того, насколько смело новый президент будет себя вести. Пока он себя показывает не очень смелым человеком», — отметил парламентарий.

Сроки снятия блокады зависят также от того, приступит ли Рада сразу после выборов к работе или будет отдыхать до осени.

«В любом случае снимать блокаду и прекращать разрушение инфраструктуры в Донбассе надо как можно скорее. Еще год-другой — и, если ничего не менять, мы навсегда потеряем Донбасс», — считает Балицкий.

Отвечая на вопрос ФАН, прекратятся ли обстрелы Донбасса одновременно с экономической блокадой, украинский парламентарий отметил, что это зависит от того, насколько честным и последовательным будет новый президент Украины.

«Зеленский сейчас всем своим поведением показывает, что он хочет что-то изменить, но пока не может. Видимо, поддержка в Верховной раде у него будет. По той конфигурации, которая вырисовывается, большинство будущих украинских парламентариев будет заинтересовано в том, чтобы снять блокаду с Крыма и Донбасса», — считает депутат Рады.

По его словам, снять блокаду и прекратить обстрелы можно будет довольно быстро, если только Зеленский сейчас не обманывает избирателей.

«Если он обманет, как прежде Порошенко обманывал, то я уверен, что значительная часть будущей Рады уйдет в жесточайшую оппозицию к этому человеку и поддерживающим его политическим силам», — заявил Евгений Балицкий.

По его словам, происходящее сейчас на Украине — «настоящая шизофрения».

«По обе стороны линии фронта гибнут люди с украинскими паспортами. Если война не прекратится, в стране будет кризис, поскольку более 80% жителей Украины хотят, чтобы боевые действия прекратились. Если президент не услышит их, события в стране могут пойти по не контролируемому властью сценарию. Оппозиция будет добиваться мира, за ними пойдет большая часть украинцев. Все понимают, чем это закончится для президента и его рейтинга», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее представители Крыма призвали Генассамблею ООН рассмотреть на очередной сессии в отдельном порядке вопрос блокады Крыма со стороны Украины. По словам члена Общественной палаты РФ Ивана Абажера, крымские политики попросили ООН дать блокаде полуострова принципиальную международную оценку.

Представители Крыма принимают участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в составе российской делегации.