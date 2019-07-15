Встреча российских и грузинских парламентариев началась в Госдуме

Москва, 15 июля. Встреча неформальной межпарламентской группы диалога Россия – Грузия началась в Госдуме.

Грузинскую делегацию возглавляет депутат от партии «Альянс патриотов» Георгий Ломия. В состав делегации также вошли депутаты грузинского парламента Ада Маршания и Гоча Тевдорадзе. Российскую сторону представляет глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, а также депутаты Казбек Тайсаев и Артем Кавинов.

В начале встречи Калашников тепло обнял грузинских коллег и пригласил их садиться за стол переговоров. В ответ грузинские депутаты с иронией отметили, что после этой встречи «сядут все», передает РИА Новости.

«Мы сядем после этой встречи», — пошутила в ответ Маршания.

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские акции протеста, которые были спровоцированы представителями грузинской оппозиции. Поводом для провокации послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой приняли участие российские парламентарии. Российскую делегацию на сессии возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Грузинские коллеги предложили Гаврилову занять место главы парламента, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов, которые устроили скандал и покинули зал заседаний. Позднее оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента и попытались взять его штурмом. Грузинские правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.