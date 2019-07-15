Журналист, ставший жертвой политической цензуры в Германии, отвечает на вопросы ФАН

Рекламируемая Западом свобода слова не более чем фикция, а политическая цензура в Европе и США такая, что России и не снилась. Свидетельство тому — позорная история с блокировкой независимого YouTube-канала немецкого журналиста Норберта Флейшера (Norbert Fleischer) NuoViso.TV. Этот канал, ориентированный на лево-демократические ценности, старался доносить до зрителей альтернативную точку зрения, не искал везде, где только возможно, зловещую «руку Москвы» и предоставлял слово различным политическим силам.

Именно на этом канале в январе вышло большое интервью главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича с независимым журналистом Дирком Польманом.

В связи с беспрецедентной историей с блокировкой канала NuoViso.TV (подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей), мы попросили Норберта Флейшера ответить на вопросы ФАН.

— Как вы считаете, с чем связана кампания против вашего канала?

— Удаление NuoVisо с YouTube — это, к сожалению, пик долгой кампании, направленной против нашего канала. Последние годы мы часто могли наблюдать, как число подписчиков и просмотров у нас произвольно корректировали в минус. Были даже кампании против нас в СМИ, придерживающихся официальной точки зрения, к примеру, в крупных печатных изданиях, которые писали, что мы распространяем теории всемирного заговора и т. д. и т. п. Так что мы думаем, что все это взаимосвязано. В результате это привело к созреванию мнения в Google (владельце YouTube), что будет лучше отключить NuoViso.

Точные причины нам неизвестны, нам сообщили, что мы якобы нарушили условия соглашения. Когда точно это произошло, время или дату, и в чем именно было нарушение, нам не сообщили. Поэтому мы, к сожалению, можем только догадываться, в чем причина.

Последнее видео, загруженное на YouTube-канал NuoViso, перед тем как он был закрыт, было видео с записью моего короткого выступления перед Советом по правам человека в Организации Объединенных Наций в Женеве. Я говорил о вине Германии в войне и гибели людей в Йемене. Через 45 минут после этого канал стерли. Этим закончилась 13-летняя история настоящего независимого журнализма в Германии. С почти 170 тысячами подписчиков и многомиллионными просмотрами.

— Насколько, на ваш взгляд, к репрессиям против вас могло приложить руку американское военное лобби, существующее в Германии?

— Мы хорошо знакомы с Integrity Initiative аппарата спецслужб Великобритании, этот проект масштабной пропагандой должен был создавать антироссийские настроения. Так получилось, что именно канал NuoViso в прошлом году достаточно часто принимал сторону Российской Федерации. Хотя, думаю, в первую очередь наша блокировка была связана с тем, что мы требовали, чтобы правительство ФРГ само придерживалось законов Германии.

(Британский проект Integrity Initiative был основан в 2015 году для вмешательства во внутренние дела европейских стран, а также для информационной войны против РФ. Проект финансировало британское правительство, с ним связаны фигурант уголовного дела в РФ Уильям Браудер, сподвижник Навального Владимир Ашурков, помилованный шпион Игорь Сутягин. — Прим ФАН).

Так что мы можем только строить предположения по этому поводу. Но, думаем, вполне можно предположить, что отключение нашего канала является частью проекта Integrity Initiative, который британские спецслужбы широко развернули при поддержке США, чтобы создавать в Европе антироссийские настроения.

Проект NuoViso с самого начала был большим критиком «дружбы» с трансатлантической военной машиной. Все это время мы боролись за то, чтобы немцы жили в мире с нашим большим европейским соседом — Россией.

Отмечу также следующее. YouTube, как и многие другие интернет-компании, принадлежит концерну Google. Google имеет множество контрактов с правительством США, к примеру, в сфере разработок, связанных с искусственным интеллектом, или других проектов, которые можно использовать, в том числе, в военной сфере. Мы уверены, что это могло сыграть роль в вопросе, стоит ли отключить NuoViso, или нет.

У нас в Германии есть еще одна проблема: мы в течении многих лет зависимы от американских СМИ и интернет-концернов, у которых здесь просто «все схвачено». В связи с этим можно поздравить Российскую Федерацию с тем, что в ней решили создать свою интернет-сеть. Потому что сейчас мы видим, к чему приводит ситуация, когда чьи-то политические мнения нежелательны в социальных сетях, которые находятся в руках «свободного капитала».

— Может ли помимо блокировки вашего канала лично вам грозить физическая опасность?

— Нет, за свое здоровье я не беспокоюсь. Но считаю, что закрытие нашего канала является началом мощной волны цензуры, которая, возможно, в течение следующих месяцев пройдет катком по многим альтернативным СМИ.

Мы знаем, что контрразведка Германии по самые уши завязла в радикально-правой среде. Поэтому многие материалы, связанные с делом тройки террористов из ячейки NSU (Национал-социалистическое подполье — правоэкстремистская террористическая группировка в Германии, действовавшая в 1998—2011 годах, замешанная в убийствах и терактах), засекречены на достаточно долгое время, и общественность не может узнать об их содержании.

К примеру, преступник, несколько недель назад совершивший убийство президента правительства земли Гессен Вальтера Любке, был участником национал-социалистического подполья, как мы знаем из результатов расследования. Но вся информация, насколько в этом замешаны спецслужбы, конечно же, засекречена, и об этом мы ничего не можем узнать.

Несмотря на все это, не думаю, что лично со мной может что-то случиться. Я просто считаю, что это очень непростое время, и нужно задаваться вопросом — кто следующая жертва цензуры?

— Можно ли считать историю с вашим изданием прецедентной, знаковой для всех на Западе, кто не согласен с официальной пропагандой?

— Вполне возможно, что было принято решение закрыть именно NuoViso, чтобы по всей Германии всем остальным альтернативным СМИ, которым еще можно вещать на YouTube, сказать: не заходите слишком далеко, иначе с вами рано или поздно тоже покончат.

Например, за последние часы мы узнали от пользователей, которые написали жалобы в YouTube по поводу закрытия нашего канала, что после этого их собственные YouTube-аккаунты были закрыты.

Конечно, когда речь идет о проекте, который живет на собственные средства, скорее всего, в правовом поле против него трудно что-либо предпринять. Но, несмотря на это, закрытие нашего канала нужно расценивать как сигнал к тому, что правительство Германии планирует запустить свои проекты социальных сетей, которые будут аналогичны государственным проектам, которые действовали в Восточной Германии.

В принципе, нам действительно необходима новая система общественных СМИ. В настоящий момент СМИ в основном находятся в руках протрансатлантических руководителей. В соответствии с этим русофобски выглядит и программа этих СМИ, которую мы вынуждены терпеть каждый вечер. Поэтому мы считаем, что именно альтернативные СМИ должны получать средства, которые собираются выделить на общественное ТВ. Ведь в итоге именно мы делаем именно то, что должны делать ARD (ассоциация немецких региональных общественных телерадиокомпаний) и ZDF (немецкая общественная телекомпания).

— Какие меры, на ваш взгляд, нужно немедленно принять, чтобы призвать проамериканских цензоров к порядку?

— К сожалению, я не верю, что будет хоть какая-то политическая инициатива, которая запретит YouTube или Google так поступать с людьми, которые свободно выражают свое мнение. Но мы должны четко понимать, что за последние 13 лет, которые существует наш канал, немецкое общество развивалось. Это развитие выражается в частности в том, что сегодня социальные сети являются не просто игрушкой или средством для приятного времяпрепровождения.

Мы и, кстати, правительство Германии тоже, действительно создаем политические настроения. Социальные сети, можно сказать, стали местом постоянного общения граждан Германии, где люди могут участвовать в дискуссиях. Такой вид свободы слова, ставший возможным в последние годы, по всей видимости, именно то, что сегодня пытаются пресечь.

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