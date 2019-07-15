Венгерский политолог предрек гражданскую войну на Украине

Гражданская война на всей территории Украины может начаться после досрочных выборов в Верховную раду. Об этом профессор политологии Будапештского университета Кемени Ласло заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Венгерский политолог оценил прошедшие на Украине президентские выборы, а также перспективы новых политических столкновений в украинском государстве в контексте предстоящих 21 июля парламентских выборов.

Ненормальное государство

— Весной этого года на украинских президентских выборах победу одержал актер Владимир Зеленский. Как бы вы могли оценить ход и итоги тех выборов?

— Президентская кампания на Украине получилась очень сложной. Во-первых, на Украине с 2014 года образовалось непонятное государство. С одной стороны, это была диктатура, а с другой стороны, государственные институты страны работали под влиянием и нажимом неформальных военных структур. И сам президент Петр Порошенко был не до конца уверен, что сможет провести такую кампанию, после которой он смог бы дальше оставаться президентом. Но, в конце концов, извне заставили его пойти на эти выборы — с обещанием и гарантиями, что он останется президентом.

— Вы имеете в виду западные политические элиты?

— Да. После первого тура президентских выборов на Украине я отметил интересный момент. Представитель штаба Порошенко рассказывал на ТВ о целях их кампании. По его словам, Порошенко обязательно должен был попасть во второй тур, но не на первом, а на втором месте.

— Почему?

— Потому что все на Украине знали, что первым он быть не может: такие были рейтинги. Так вот, план был следующий: попасть во второй тур — и оставить президентское кресло за собой. При этом в штабе Порошенко хотели, чтобы во второй тур ни в коем случае не попала Юлия Тимошенко.

— Ее считали опасной?

— Да. То есть во втором туре должны были оказаться Порошенко и кто-то другой, менее известный кандидат. Тот, кого можно победить. И что характерно: после первого тура канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу же поздравила Порошенко с продолжением борьбы — как будто вопрос власти уже был решен. Это сполна характеризует украинские выборы и показывает, как они выглядели со стороны.

Минное поле Зеленского

— Какими были электоральные ожидания украинского социума?

— Народ хотел сменить не только сложившуюся систему Порошенко и его самого как президента. Украинцы намеревались сместить всю политическую элиту, которая правила страной с 1991 года. Отказаться от всех политических кукловодов: Америки, Европы, России — и начать строить новую Украину. А с другой стороны, кого выбирать-то?

— Вот и выбрали темную лошадку?

— Здесь следует посмотреть, что происходило на Украине за три года до президентских выборов. Обратите внимание на роль Зеленского в сериале «Слуга народа», где он сыграл украинского президента, на творчество его команды «95 квартал». Три года они готовились к этому. Достаточно посмотреть их фильмы, выступления, и сразу будет понятно, что у команды Зеленского были программа, план и цель.

— То есть это не случайный человек во власти?

— Абсолютно не случайный. Вопрос в том, насколько будет возможно выстраивать с Украиной конструктивный диалог. Давайте посмотрим, что случится 21 июля, каким будет состав Верховной рады. Тогда будет понятно, отменят ли все эти законы, принятые за пять лет президентства Порошенко, и можно ли будет вести с Украиной нормальную политику. Пока же у Зеленского нет опоры на парламент.

— С чем это связано?

— Я написал недавно большую статью о том, что Зеленский не способен пока сделать ни шагу. Он, если можно так выразиться, летит в воздухе, потому что под ним — минное поле. Каждый его шаг, каждое его высказывание — это мина. К нынешнему дню на Украине отменили 155 решений Порошенко. Но нужно изменить всю систему, чтобы нормально вести эту страну в будущее.

Главный вопрос политологии

— Как вам нынешняя предвыборная кампания?

— Сначала Зеленскому не дали быть президентом: вспомните, сколько Рада тянула с его инаугурацией. Когда он наконец-то добился президентства, ему не дали разогнали парламент — вместо этого депутаты начали готовиться к новым выборам. Я никогда нигде не видел такого, что уже идет кампания досрочных выборов, но парламент еще работает. Парламент выгнали — но парламент работает! Правительство распустили — но правительство работает!

— Что это означает в политическом плане?

— Это все говорит о том, что Украина — ненормальное государство, в неправильном состоянии. Я не уверен, что 21 июля украинцы смогут нормально провести выборы. Но даже если парламентские выборы и пройдут — а пока можно предположить, что с большим отрывом победит партия Зеленского, — то тогда, вполне возможно, на Украине начнется гражданская война.

— Гражданская война? Поясните, пожалуйста.

— Петр Порошенко и те люди, которые в 2014 году забрали себе власть, просто так ее не отдадут. Вопрос это не только украинский. Это теоретический вопрос политологии: можно ли победить диктатуру демократическими методами? Пока ответ такой: нет. Но мы посмотрим.