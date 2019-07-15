Глава спецподразделения «Альфа» отправлен в отставку

Москва, 15 июля. Главу спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерия Канакина уволили с занимаемого им поста, рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, кадровые изменения не связаны с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое. Как пишет ТАСС, Канакин был отправлен в отставку еще в мае этого года. После увольнения он занял пост президента ассоциации ветеранов спецподразделения.

По данным открытых источников, он с 1984 года работал в «Альфе», пришел в спецподразделение в возрасте 23 лет. Канакин принимал участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. За исполненный воинский долг во многих горячих точках был удостоен звания Героя России. Возглавил спецподразделение ФСБ РФ в 2014 году.

В начале июля суд принял решение отправить под стражу пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двоих отправили под домашний арест. Гончаров тогда уточнил, что среди обвиняемых были три человека из «Альфы» и один из «Вымпела». Он подчеркнул, что за 45 лет работы спецподразделения этот случай первый.

Ранее помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, арестованный по подозрению в госизмене, был уволен с государственной должности. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Подробности уголовного дела не разглашаются.