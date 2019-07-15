Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу в России

Москва, 15 июля. Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут неформальную встречу 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер прибудет в Россию с рабочим визитом 17 июля. 18 июля Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

Также запланировано время для двусторонних переговоров президентов. Путин и Лукашенко обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между РФ и Белоруссией, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии проведут тайные переговоры на Валааме. Лукашенко опроверг эту информацию и подчеркнул, что не собирается обсуждать с Путиным какие-либо вопросы в секретной обстановке. Президент Белоруссии отметил, что посетит Валаам, поскольку на острове расположена православная святыня. Кроме того, Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение и готовность лично показать монастырский комплекс.

Напомним, 30 июня президенты России и Белоруссии провели неформальную встречу в резиденции «Заславль» в Минской области. Путин и Лукашенко встретились в беседке, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.