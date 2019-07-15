Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Москалькова и Денисова обсудили допуск врачей к задержанным в РФ украинцам

944
0 Оставить комментарий

Москалькова и Денисова обсудили допуск врачей к задержанным в РФ украинцам

Киев, 15 июля. Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова завершили в Киеве встречу, на которой обсуждался ряд тем, в том числе вопрос о предоставлении независимым врачам возможности обследовать украинцев, задержанных в РФ. Об этом рассказала уполномоченная Верховной рады по правам человека.

Денисова отметила, что ее сотрудничество с Москальковой продолжается «в направлении улучшения жизни наших граждан двух государств». По ее словам, на встрече они обсудили механизм возвращения украинцев, которые находятся в России, и россиян, находящихся на Украине.

Помимо этого, омбудсмены обсудили «возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской помощью».

Денисова добавила, что они с Москальковой договорились «поднять вопрос» о предоставлении независимым врачам возможности обследовать задержанных в России украинцев. Речь идет, в том числе, об украинских моряках и осужденном за содействие терроризму Павле Грибе. В этой связи российский омбудсмен уточнила, что стороны наметили план действий по оказанию удерживаемым лицам необходимой медицинской помощи.  

Отмечается, что Москалькова и Денисова договорились продолжить работу во вторник, но уже в российской столице.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров