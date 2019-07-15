В Киеве рассказали, кто виноват в «потере» Крыма

Киев, 15 июля. Государственное бюро расследований Украины взялось за уголовное дело о «потере Крыма», в рамках которого допросило нескольких бывших топ-чиновников. Об этом в эфире YoTube-канала Politeka заявил украинский чиновник Анатолий Могилев.

По его словам, в потере полуострова виновата центральная власть Украины того периода.

«На тот момент все вооруженные силы в Крыму готовы были выполнять приказы в рамках или проведения антитеррористической операции, или введения военного положения. Почему такого решения не приняли? Я очень рад, что Госбюро услышало мои двухлетние рассуждения на эту тему», — заявил он, уточнив, что в ведомстве уже приступили к допросам фигурантов дела.

По его мнению, в будущем всех виновных идентифицируют. Могилев объяснил, что за проведение антитеррористических операций в стране отвечают Служба безопасности Украины и исполняющий обязанности президента страны, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, что обязанности главы государства после государственного переворота в стране исполнял Александр Турчинов, а секретарем Совета национальной безопасности и обороны был Андрей Парубий.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».