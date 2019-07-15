Сирия, 15 июля. Ребенок погиб в результате взрыва мины вблизи Айн-Иссы на севере Ракки. Пожары в Хасаке привели к жертвам среди гражданских лиц. Курды возобновили аресты в рамках принудительной мобилизации в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков к западу от Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): открыла огонь по расположениям курдов в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: продолжают стягивать силы к границе с Сирией в Хасаке.

Курды: задержали четырех человек в Ракке с целью принудительной мобилизации.

Провинция Алеппо

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что боевики протурецких группировок продолжают обмениваться ударами с курдами в северной части Алеппо. Радикалы вооруженной оппозиции ведут огонь по расположениям «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе аэродрома «Меннах» и населенного пункта Айн-Дакна. Напомним, несколько часов назад также фиксировались перестрелки поблизости от Тель-Рифата.

Тем временем вблизи оккупированного силами «Сирийской свободной армии» (ССА) города Аль-Баб прогремел взрыв. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), детонировало СВУ, заложенное в грузовике. О возможных погибших или раненых пока ничего неизвестно. Отмечается, что автомобиль двигался со стороны населенного пункта Ар-Раи.

На западе региона не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп. Интернет-портал Masar Press Agency заявляет о новых ударах САА по военным объектам радикалов на окраине населенного пункта Хаян. Напомним, на это правительственные войска подвиг обстрел исламистами одного из жилых кварталов Алеппо, случившийся несколько часов назад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Newsjorf) сообщает об атаке на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Бомба, заложенная на обочине дороги недалеко от города Дибан, была активирована в момент проезда автомобиля курдских сил. Тем не менее инцидент обошелся без жертв. В установке СВУ подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

В то же время еще один взрыв произошел к северо-востоку от административного центра провинции. Агентство новостей Orient-News передает, что бомба была установлена на мотоцикле и активирована дистанционно, в результате чего погибли два местных жителя. Более подробные сведения о месте случившегося пока выясняются.

Провинция Ракка

Прогремел новый взрыв в северной части провинции. Согласно информации медиапортала Baladi-News сработала мина, заложенная недалеко от города Айн-Исса, что привело к гибели одного и ранению еще одного ребенка. Как известно, в прошлом месяце взрывы СВУ, которые, как предполагается, были установлены еще во время оккупации данных территорий боевиками «Исламского государства», привели к гибели девяти человек, шестеро из которых были детьми. Отмечается, что это связано с отсутствием полномочий у саперов «Демократических сил Сирии» (SDF), которые могут действовать только при участии военных сил международной коалиции.

Гибель еще одного ребенка произошла в курдском лагере для беженцев вблизи Айн-Иссы. Агентство новостей Al Manar News передает, что подросток скончался ввиду отсутствия здесь лекарств и необходимой медицинской помощи.

Между тем продолжились аресты гражданских лиц с целью насильственной вербовки. Четырех сирийцев задержали в населенном пункте Ханиз на севере региона, после чего они были направлены на военные базы «демократической армии» для прохождения обучения.

Провинция Хасака

Информационный портал Orient-News сообщает о том, что сельскохозяйственных районах провинции вновь вспыхнули пожары. Огонь распространился вплоть до жилых домов в северных предместьях Хасаки, что привело к гибели двух женщин. Кроме того, с ожогами тяжелой степени в больницу попал ребенок. Напомним, в поджогах полей подозреваются боевики «Исламского государства».

Между тем Анкара и курды продолжают стягивать силы в приграничные районы. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (sada_mf), противники направили очередную партию подкреплений к линии разграничения сил в Хасаке. Ранее также поступали сведения о передислокации дополнительных сил к сирийско-турецкой границе в Алеппо и Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.