Кем мог быть вдохновлен неудавшийся теракт против военной полиции РФ на юго-западе Сирии

В провинции Даръа на пути следования патрульной группы российской военной полиции детонировало взрывное устройство, заложенное разрозненными бандгруппами боевиков. Как сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин, никто из военнослужащих, к счастью, не пострадал. Подробнее об этом инциденте — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В момент осуществления попытки теракта патруль двигался по шоссе между населенными пунктами Маараба и Хараба, распложенными около города Босра к востоку от Даръа у самой границы с соседней Эс-Сувейдой. Установленная у обочины дороги бомба была активирована дистанционно. В действие ее привели члены остатков бандформирований боевиков, которые продолжают вести антисирийскую деятельность подпольно.

После случившегося представители командования группировки вооруженных сил РФ в Сирии приняли ряд дополнительных мер в целях еще более тщательного обеспечения безопасности российских военных.

Бакин также добавил, что данная попытка нападения была предпринята джихадистами для обострения ситуации на юго-западе страны. Этот регион был освобожден год назад, однако в 2011 году именно с него начался сирийский конфликт, и некие силы, судя по всему, не оставляют надежды вновь подорвать обстановку в Даръа.

Еще одним подтверждением тому являются «массовые антиправительственные митинги», которые в действительности прошли не в этой сирийской провинции, а лишь на страницах ангажированных западных изданий.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин обратил внимание в комментарии для ФАН, что сохранение небольших отдельных очагов терроризма после освободительных операций неизбежно. Сейчас Сирия как раз в той стадии, когда нужно добивать те крайне радикальные элементы, которые каким-то образом пережили основной этап зачистки.

«Российский президент Владимир Путин, когда прилетал в Сирию и принимал парад на базе «Хмеймим», предупреждал, что будет еще частично сохраняться сопротивление, что необходимо будет локализовать и ликвидировать такие ячейки при переходе от военной фазы конфликта к политической. Так происходит и в провинции Даръа. Ее уже год контролирует Сирийская арабская армия (САА), но некоторые очаги нестабильности вновь проявляются. Все из-за тех боевиков, которые попросту обманули Дамаск. Тогда они говорили, что складывают оружие и готовы к примирению, но оказалось — таким способом им просто нужно было сохраниться. И после они вновь вернулись к незаконной преступной деятельности», — пояснил эксперт.

Российские военнослужащие, являющиеся главным двигателем мирного урегулирования в арабской республике, неслучайно были выбраны джихадистами в качестве целей для нападения.

«Эти подпольные террористы охотятся и на военную полицию РФ, поскольку наши силы существенно помогают легитимному руководству САР в деле мирного строительства и постепенном завершении военных действий против исламистов. Боевикам же не нужен мир, как и их кураторам. Западные политические силы стремятся к новой волне дестабилизации в Сирии, и потому поддерживают подобного рода группировки и их разрушительную деятельность», — отметил наш собеседник.

С их помощью Вашингтон и его союзники по международной коалиции рассчитывают, как и в предыдущий раз, вновь ввергнуть страну в эскалацию и на этот раз уже наконец свергнуть неудобного для них президента САР Башара Асада.