Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

Москва, 15 июля. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под песни шведской группы ABBA на музыкальном фестивале в британском городе Хенли-он-Темс.

В Сети были опубликована видеозапись, на кадрах которой запечатлен танец Терезы Мэй под песню под песню Dancing Queen и Mamma Mia группы ABBA. Мэй ритмично двигала руками и подпевала. При этом публика активно поддерживала экс-главу правительства Великобритании.

Стоит отметить, что кадры с танцующей Терезой Мэй неоднократно попадали в соцсети и СМИ. Так, в ходе официального визита в ЮАР в августе 2018 года экс-премьер станцевала с учениками школы в Кейптауне. Дети встретили Терезу Мэй традиционным африканским танцем, и Мэй решила повторить их движения.

В октябре 2018 года Мэй исполнила зажигательный танец под песню Dancing Queen на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост главы правящей Консервативной партии. О своем решении уйти в отставку Мэй объявила 24 мая. Она выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось добиться от британского парламента поддержки соглашения по выходу Великобритании из Еыропейского союза.. На место главы Консервативной партии претендуют десять человек. Однако многие эксперты выражают уверенность, что реальные шансы на победу есть только у четырех кандидатов. Среди основных претендентов бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант, экс-министр по Brexitпо Доминик Рааб и глава министерства окружающей среды Майкл Гоув.