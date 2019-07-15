Стариков потребовал наказать по всей строгости провокаторов Соболь, Жданова и Яшина

Москва, 15 июля. Провокаторы Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов должны быть наказаны по всей строгости за совершенные ими правонарушения. Такое мнение выразил российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.

Сторонники скандально известного блогера Алексея Навального накануне провели несанкционированный митинг у здания Мосгоризбиркома. Встреча не прошла гладко, оппозиция начала призывать сторонников к провокационным действиям. Полицейские вынуждены были отреагировать на правонарушения. Они старались действовать с кандидатами максимально корректно, однако Соболь сама напала на одного из правоохранителей.

В комментарии Nation News Стариков выразил удивление тем, что такие люди, как Навальный, у которого уже есть два условных срока, до сих пор на свободе. Он подчеркнул, что к уголовной ответственности должны быть привлечены все правонарушители, вину которых установит закон.

«Также нужно разделять людей, которыми манипулируют, и самих провокаторов. Так что я считаю, что наказание должно быть, а степень его пусть устанавливает суд», — констатировал Стариков.

Напомним, поводом для проведения незаконной акции у здания Московской городской избирательной комиссии стал отказ регистрировать в качестве кандидата юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь. Такое решение было принято после детальной проверки сотрудниками избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Оказалось, что Соболь не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвующих в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.

Как заявил ранее политолог Армен Гаспарян, оппозиционеры в ходе незаконной акции 14 июля решили устроить свой «мини-майдан» на московских улицах ради картинки, которую получат западные СМИ.