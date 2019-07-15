Матвиенко заверила, что власти не намерены ограничивать возможности россиян в Интернете

Москва, 15 июля. Российские власти не планируют ограничивать возможности граждан в Интернете. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на форуме «Территория смыслов», проходящем в Подмосковье.

«Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Сеть стала неотъемлемой частью жизни современного человека. При этом Матвиенко напомнила, что Интернет несет не только пользу, но и угрозы. Председатель Совфеда заверила присутствующих, что все установленные законом ограничения касаются только сайтов, способствующих распространению информации о терроризме и экстремизме, порносайтов, а также веб-страниц, через которые осуществляется торговля наркотиками, сообщает KP.RU.

«Их надо убирать, чтобы не нарастала агрессия, чтобы не было негативных последствий, и это делается», — подчеркнула Матвиенко.

Также председатель Совфеда сообщила, что закон о суверенном Рунете принят, чтобы застраховать Россию от кибератак, пишет Газета.ru.

«Это защита от тех угроз, которые несет Интернет, потому что сейчас через Интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны», — приводит пояснение Матвиенко ТАСС.

Напомним, 1 мая 2019 президент РФ Владимир Путин подписал закон о суверенном Интернете, который направлен на защиту русскоязычного сегмента Всемирной сети от отключения.