Комнаты для курения могут вернуться в российские аэропорты

Москва, 15 июля. Госдума на этой неделе может рассмотреть в первом чтении проект о возвращении комнат для курения в аэропорты. Об этом журналистам сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы будем настаивать, чтобы на этой неделе был поставлен в повестку и принят в первом чтении законопроект о праве аэропортов на установку курительных комнат в зонах транзитного прохода пассажиров», — заявил Неверов.

По его словам, этот законопроект в первую очередь направлен на защиту прав тех, кто не курит.

«Когда люди находятся часами в транзитных зонах, те, кто страдает этой пагубной привычной, курят в туалетах, никакие штрафы их не останавливают. Они наносят вред тем, кто не курит», — добавил парламентарий.

Он также уточнил, что вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы.

«Мы сегодня на Совете этот вопрос вынесем, он у нас стоит на завтра. Мы попросим его вынести первым среди первых», — подытожил Неверов.

Напомним, автором инициативы выступил депутат Сергей Боярский.